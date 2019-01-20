Под Одессой первый приход перешел в ПЦУ

Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ / archangel.kiev.ua

Храм святого Димитрия Солунского в селе Пужайковое Одессой области перешел из бывшей УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесско-Балтской епархии Теодор Оробец, передает Радио.Свобода.

"Приход изъявил желание создать в селе украинскую православную церковь. Составили протокол, поставили подписи. Документ передали в Одесскую облгосадминистрацию. Сегодня и на Крещение я уже служил как священник ПЦУ", - сказал Оробец, отметив, что решение о переходе поддержали более 300 человек.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.