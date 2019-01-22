"Шакалята бесхребетные": в Запорожье жестоко избили известного активиста

В Запорожье неизвестные жестоко избили активиста ОО "Трезвые дворы" Сергея Мазуренко.

Как рассказали в ГУ НП в Запорожской области, происшествие случилось накануне вечером, 21 января.

В Хортицкий отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из больницы о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен мужчина 1982 года рождения. От госпитализации он отказался. В больницу выезжала следственно-оперативная группа отделения полиции. Информация была внесена в журнал единого учета отделение полиции.

"В настоящее время местонахождение потерпевшего установлено. С целью установления всех обстоятельств происшествия с ним общаются работники Хортицкого отделение полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили в ГУНП и добавили, что ход проверки находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области.Отметим, что позднее Мазуренко опубликовал видео нападения с камер наблюдения.

"Шакалята безхребетные. Мы на верном пути и найдем каждого", - написал он под видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, он получил ранения головы и шеи.