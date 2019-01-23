Снегопады и гололед: синоптики рассказали об опасностях погоды в Киеве 23 января

23 января 2019, 06:15

Температура воздуха будет морозной.

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Какой будет погода в Киеве / 1zoom.ru

Погода в Киеве 23 января будет морозной и снежной.

Прогноз Укргидрометцентра обещает снегопады и гололед. Водителей особо предостерегли об опасности на дорогах.

"…ночью умеренный, днем сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, метель", – сообщил Укргидрометцентр у себя в Facebook.

Термометры днем покажут -4-6 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко пояснила, кому 23 января лучше остаться дома. По ее данным, днем сильные осадки ожидаются в центральных регионах и Одесской области, умеренные – на западе, а вот на востоке снег пойдет ближе к вечеру.

Подробнее читайте в нашем материале "Атмосфера выходит на работу после праздников": синоптики напугали прогнозом погоды на неделю.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019весна будет поздней.

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