Снегопады и метели: синоптик пояснила, кому 23 января лучше остаться дома

В среду погодные условия ухудшатся.
Погода в Украине 23 января ухудшится: усилится ветер, а также снегопады и метели.
Из-за гололеда пожилым людям и вовсе лучше остаться дома, посоветовала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
Днем сильные осадки ожидаются в центральных регионах и Одесской области, умеренные – на западе, а вот на востоке снег пойдет ближе к вечеру.
Температура воздуха в среднем составит от -7 градусов до -14 градусов ночью и от -4 градусов до -9 градусов днем.
Погода в Киеве 23 января будет облачной, снег будет идти весь день, причем днем снегопады усилятся. Термометры покажут -12 градусов ночью, а днем – около -6 градусов.
"...пожилым людям лучше побыть завтра дома: снег засыпает старый лед, будет очень скользко, студенткам и менеджеру среднего звена высокие каблуки лучше взять с собой в сумочку, вынести под подъезд старую миску с какой-то едой для бездомных кошек и собак", – резюмировала Диденко.
Подробнее читайте в нашем материале "Атмосфера выходит на работу после праздников": синоптики напугали прогнозом погоды на неделю.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса.
Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.
Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.