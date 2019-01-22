Снегопады и метели: синоптик пояснила, кому 23 января лучше остаться дома

Какой будет погода в Киеве и Украине / Reuters

Погода в Украине 23 января ухудшится: усилится ветер, а также снегопады и метели.

Из-за гололеда пожилым людям и вовсе лучше остаться дома, посоветовала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Днем сильные осадки ожидаются в центральных регионах и Одесской области, умеренные – на западе, а вот на востоке снег пойдет ближе к вечеру.

Температура воздуха в среднем составит от -7 градусов до -14 градусов ночью и от -4 градусов до -9 градусов днем.

Погода в Киеве 23 января будет облачной, снег будет идти весь день, причем днем снегопады усилятся. Термометры покажут -12 градусов ночью, а днем – около -6 градусов.

"...пожилым людям лучше побыть завтра дома: снег засыпает старый лед, будет очень скользко, студенткам и менеджеру среднего звена высокие каблуки лучше взять с собой в сумочку, вынести под подъезд старую миску с какой-то едой для бездомных кошек и собак", – резюмировала Диденко.

Подробнее читайте в нашем материале "Атмосфера выходит на работу после праздников": синоптики напугали прогнозом погоды на неделю.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.