"Атмосфера выходит на работу после праздников": синоптики напугали прогнозом погоды на неделю

Какой будет погода в Украине / motto.net.ua

Погода в Украине на этой неделе будет снежной и морозной. Причем морозы будут лишь усиливаться.

Так, погода в Украине 22 января, в День Соборности Украины, будет морозной и обещает снег к вечеру – в Одесской, Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Погода в Киеве 22 января будет сухой и морозной: около -10 градусов ночью и -5 градусов днем.

Погода в Украине 23 января

Погода в Украине 23 января будет формироваться атмосферными фронтами с Балкан, предупредила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

А, значит, украинцев ждут снегопады, усиление ветра и метели.

При этом непогода и осадки больше грозят центру Украины и Одесской области, на юге ожидается мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега. А вот на западе осадки будут умеренными, на восток они придут только к вечеру.

Температура воздуха в среднем составит от -7 градусов до -14 градусов ночью и от -4 градусов до -9 градусов днем. Теплее всего будет на юге: от -2 градусов до -8 градусов ночью и от 0 до +4 градусов днем, в Крыму прогнозируется +4-9 градусов.

Читайте такжеКапризы погоды и потепление: синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019Погода в Киеве 23 января будет морозной и ветреной. Термометры покажут -12 градусов ночью, а днем столбики поднимутся до -5-7 градусов.

"Похоже, что атмосфера только завтра выходит на работу после праздников… Завтра в Украине осложнение погоды! На дорогах – тем более. Поэтому – толстые шапки из крупных петель, зимняя резина на машины наконец-то, соответствующая обувь, шарфы к глазам, внимательно выбирать место парковки, пожилым людям лучше побыть завтра дома: снег засыпает старый лед, будет очень скользко, студенткам и менеджеру среднего звена высокие каблуки лучше взять с собой в сумочку, вынести под подъезд старую миску с какой-то едой для бездомных кошек и собак. Словом, заботимся о себе и о всех ближних", – резюмировала Диденко.

Погода в Украине 23 января: карта

Погода в Украине 24-25 января

Под конец недели снег ожидается везде, кроме севера страны, местами с дождем.

При этом 24 января столбики термометров опустятся до -14 градусов ночью на севере и востоке страны, а вот 25 января ожидается потепление на 3-6 градусов. Днем местами ожидаются плюсовые температуры.

Погода в Украине 24 января: карта

Погода в Киев 24-25 января останется морозной: 24 января ночью термометры покажут до -8-13 градусов, а 25 января ночью – порядка -4-9 градусов. Днем столбики термометров приподнимутся до -2-7 градусов.

Погода в Украине 25 января: карта

Погода в Украине 26 января

Погода в Украине 26 января обещает осадки лишь югу и востоку страны – а заодно небольшое потепление.

Погода в Киеве 26 января будет облачной. Мелкий снег прогнозируется лишь ночью, к утру он прекратится, но днем начнется снова и продолжит идти до самого вечера. Ночь ожидается около -9 градусов, а днем – порядка -7 градусов.

Погода в Украине 26 января: карта

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что на юге и востоке Украины, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях погоду будет определять активный циклон, который спровоцирует сильные осадки.

А народный синоптик Владимир Деркач рассказал, когда в январе ждать потепления. Он подчеркнул, что серьезных морозов до -20 градусов в первом месяце 2019 года не будет.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.