"Камеры, собака": СМИ узнали, как в Крыму охраняют могилу сына Януковича

В Крыму могилу Виктора Януковича-младшего круглосуточно охраняют, выяснили журналисты / Скриншот видео с krymr.com

В Севастополе (захваченный Россией Крым) на Братском мемориальном кладбище могила младшего сына беглого бывшего президента Виктора Янковича — Виктора — находится под круглосуточной охраной.

В Крыму участок, на котором находится могила Виктора Януковича-младшего, похожа на будущий семейный склеп, говорится в сюжете Крым.Реалии.

По данным издания, могилу сына экс-президента постоянно охраняют — есть две камеры, два фонаря и громкоговорителя и собака.

"Этот обособленный участок напоминает будущий семейный склеп. Здесь покоится Виктор Янукович-младший. Рядом с памятником из черного мрамора — две скамейки и несколько сосен…", — отмечается в материале.

Напомним, Виктор Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на 33-м году жизни. Нардеп Антон Геращенко говорил, что Янукович-младший погиб в районе российского озера Байкал — на автомобиле ездил по льду, машина провалилась, и он ушел вместе с ней на дно.