Филарет потребовал искоренить название "ПЦУ"

24 января 2019, 07:59

Он подчеркнул, что ПЦУ нельзя называть "новой церковью".

Патриарх Филарет
Почетный патриарх ПЦУ Филарет / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал "искоренить" в СМИ название созданной церковной структуры.

"Кто связан со СМИ - надо искоренить название Православная церковь Украины. Это не наше название. Мы - Украинская православная церковь. Как другие: Болгарская православная церковь, Русская, Сербская и тому подобные. А Православная церковь в Украине - это значит, что это не является господствующей церковью, а - одна из церквей в Украине. А мы не в Украине, мы украинская. Мы - господствующая церковь Украины", - приводит слова Филарета Страна.ua.

Он подчеркнул, что ПЦУ нельзя называть "новой церковью", по его словам, речь идет об УПЦ КП, для которой якобы и был издан томос.

Читайте такжеФиларет жестко раскритиковал перевод томоса об автокефалии ПЦУРанее сообщалось, что Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси.

Из документа на бланке УПЦ КП, опубликованного протодиаконом РПЦ Андреем Кураевым и датированного 16 января 2019 года, следует, что в таком качестве Филарет благословил поминать его за богослужениями ПЦУ как "Патриарха Киевского и всея Руси-Украины".

В свою очередь, пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков предложил Филарету объявить себя "патриархом всея Галактики".

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Украина УПЦ КП церковь Филарет Томос ПЦУ
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