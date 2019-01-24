"Парад членов": в Киеве националисты возмутились из-за экспозиции студента-"ватника"

24 января 2019, 08:42

Радикалы увидели в экспозиции сравнение украинских военных с мужскими половыми органами.

  • Спартак Хачанов создал неоднозначную экспозицию Фейсбук С.Бондаря
  • Экспозиция "парад членов" Фейсбук С.Бондаря
  • Экспозиция "парад членов" Фейсбук С.Бондаря
  • Экспозиция "парад членов" Фейсбук Е.Валюка
  • Экспозиция "парад членов" Фейсбук Е.Валюка
  • Экспозиция "парад членов" Фейсбук Е.Валюка
  • Экспозиция "парад членов" Фейсбук Е.Валюка
  • Экспозиция "парад членов" Фейсбук Е.Валюка

В Киеве представители С14 потребовали отчисления из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры студента-переселенца с Донбасса Спартака Хачанова, которого они назвали "ватником".

Радикалы возмутились выставкой Хачанова. Они заявили, что увидели в ней сравнение военных с мужскими половыми органами.

"Этот подонок недавно устроил "парад чл*нов" как сравнение с парадом наших войск", - пояснил свою позицию участник С14 Сергей Боднар в Facebook.

Сам Хачанов закрылся в аудитории из-за опасений за свою безопасность, сообщает Hromadske со ссылкой на друга студента Александра Резникова.

Друг также рассказал, что 23 января на внеочередном совещании преподаватели академии решили исключить студента Спартака Хачанова из университета

При этом друг автора экспозиции сообщил журналистам, что выставка "была антивоенной".

Ранее, во время семестрового просмотра работ студентов двое преподавателей разрушили инсталляцию Хачанова из скульптур в форме мужских половых органов, пишет Заборона.

Один из преподавателей - ветеран АТО Владимир Харченко якобы угрожал Хачанову.

"Или ты сейчас сам все это убираешь, или завтра приходят (неразборчиво, -ред.) И закапывают тебя на Подоле", - сказал преподаватель студенту.

Хачанов попытался объяснить Харченко, что изобразил "путинскую", а не украинскую армию и предложил добавить к инсталляции для большей наглядности российский триколор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве националисты напали на авто женщины с ребенком.

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студент выставка ватник С14
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