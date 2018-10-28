"Взорвем АЗС вместе с вами": в Киеве националисты напали на авто женщины с ребенком

В Киеве группа националистов, во главе с депутатом от "Свободы" в Киевсовете Владимиром Назаренко, на одной из АЗС напали на женщину, которая хотела заправить свой автомобиль.

При этом националисты заявили о том, что данная АЗС якобы принадлежит куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Кроме того, несмотря на то, что в авто находился ребенок, националисты унижали и оскорбляли женщину, не давали ей осуществить оплату бензина, обклеили ее машину агитационными наклейками и утверждали, что своими действиями она спонсирует страну-агрессора.

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Отметим, что после вопиющего инцидента Назаренко не постеснялся похвастаться нападением на женщину в своем Facebook.

"Одна из поклонниц "русского мира" и фанатка Путина упорно хотела залить себе медведчуковские шмурдяка. Бросалась, материлась и всячески провоцировала. Мы оставили ей открытки с призывом не покупать у москалей горючее и пожелали хорошего дня", - написал депутат от "Свободы".

Напомним, ранее в Киеве националисты разгромили "офис Медведчука".