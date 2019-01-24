"Писюны как парад украинских войск": в С14 рассказали о мести скандальному скульптору

Никаких разборок со студентом-переселенцем с Донбасса Спартаком Хачановым, который создал инсталляцию из скульптур в форме мужских половых органов, представители С14 не устраивали – только проконтролировали его исключение из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Об этом заявил координатор сети С14 Сергей Бондарь, пишет Обозреватель.

Читайте такжеБудут убивать за Украину: армия не позволит заключить мир с Россией"Он с самого начала сравнивал нашу армию с российской армией, и это он уже сейчас, когда запахло жареным и его исключили, пытается себя оправдать. Мол, это были российские войска. Но нет, он последовательно, с самого начала заявлял, что это межгосударственное меряние половыми органами", – заявил Бондарь.

По его словам, Хачанова отчислили из НАИИ не за его инсталляцию, а за плагиат экзаменационных работ и неуспеваемость. При этом Бондарь назвал студента "антиукраинским элементом", так как среди его работ есть украинская вышиванка из сала и свиных хвостов, а также рисование мужских половых органов на церквях и мечетях.

"Он с самого начала позиционировал эти писюны, которые он выставил в своем университете посреди коридора, как парад украинских войск. Когда ему сказали, мол, что же ты делаешь, он тут же заявил, что возможно это не украинские, а российские. Но разницы никакой нет", – заявил участник С14.

Ранее в Одессе радикалы из С14 из-за неуважения заставили подростков спеть гимн. Представители организации решили перевоспитать юных одесситов.