"Упал и сломал себе мозг": в Сети высмеяли "госпитализацию" Виталия Кличко в Австрии

Кличко Виталий

В понедельник вечером СМИ сообщили о госпитализации мэра Киева Виталия Кличко в Австрии.

По данным журналистов Кличко был доставлен в больницу три дня назад. Причины госпитализации не уточняются, однако, обращает внимание издание, таким образом Кличко не сможет присутствовать на Форуме Петра Порошенко во вторник, 29 января, чтобы поддержать его выдвижение в президенты.

Пользователи соцсетей иронизируют по поводу новости, предполагая, что "госпитализация" Кличко не случайна.

Один вечер и два таких сюрприза! Кличко сделал Порошенко, а Коболев Гройсмана! ))) Восторг!!!)))

Кажуть, на Банковій дуже засмучені несподіваним рецидивом травми у Віталія Кличка та щиро переймаються станом здоров'я Володимира Гройсмана.Бо ж зараз кір лютує, а президентський форум почнеться завтра аж в обід, усіляке може статись, не дай боже, звісно.

Навстречу форуму

Вот вы все шутили по поводу умственных способностей Виталика, а он взял и очень своевременно госпитализировался в Австрии. Мол, старая травма спины.

Чует мое сердце, сейчас и у Гройсмана поднялась температура ))

Каждые пять лет у братьев Кличко традиция - перед выборами они идут в баню, но случайно просыпаются в Вене в гостинице Фирташа.

Хитрый Кличко, чтобы не выступать 29 января в поддержку Порошенко, в Австрии упал и сломал себе мозг

Источник на Банковой: поддержать выдвижение Порошенко в президенты на форум приедут Путин, Асад, Ким Чен Ын, Рухани и Мадуро

А Фірташ мануальщик?

АХАХАХАХАХАХАХчто не сделаешь, чтобы не прийти на выдвижение Петра Алексеевича в президенты

Ранее мэр Киева Виталий Кличко, выступая на экономическом форуме в Давосе, оказался в неловкой ситуации, не сумев правильно выговорить английское слово digitalization.