Названа причина госпитализации Виталия Кличко в Австрии

Виталий Кличко госпитализирован в Австрии из-за обострения последствий старой травмы спины / kyivcity.gov.ua

Почетный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко в Австрии госпитализирован в субботу, 26 января, из-за обострения последствий старой травмы спины.

Глава столицы из швейцарского Давоса, где принимал участие в экономическом форуме, был доставлен в клинику городка Санкт-Иоганн-ин-Тироль на обследование и реабилитацию, сообщила пресс-секретарь чиновника Оксана Зиновьева Liga.net.

По словам собеседницы, травма мэра не связана с прогулкой на лыжах, в клинике ему не делали операцию.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины… Хирургических вмешательств не было", — заявила спикер.

Ранее СМИ писали, что Виталия Кличко госпитализировали в Австрии и не сможет принять участие в форуме президента Петра Порошенко 29 января, чтобы поддержать выдвижение его на пост главы государства на новых очередных выборах.