"Открестилась от Петра Петра": соцсети вспенились шутками по поводу Alyona Alyona на выдвижении Порошенко

Алена Саврасова на выдвижении Порошенко / Соцсети

Ситуация, когда прославившуюся в 2018-м рэп-исполнительницу Alyona Alyona (сценический псевдоним Алены Савраненко - "Главред") обманным путем завлекли на выдвижение Петра Порошенко на второй президентский срок, вызвала оживление в украинском сегменте Facebook.

"- Дорогая, я сегодня буду поздно. − Но почему? - Понимаешь, позвонил глава Барышевского сельсовета", − сымпровизировал в жанре старинного анекдота журналист Евгений Муджири.

"Альона Альона открестилась от Петра Петра", − не отказал себе в небольшом каламбуре журналист и блогер Леонид Швец.

"Ответка за Коэльо прилетела. Алена Алена оказалась ненадежным делегатом", − с отсылкой к недавней попытке привлечь другого деятеля культуры к предвыборным делам другого кандидата пошутил пользователь Mick Pidvezianiy.

Напомним, ранее украинцы в соцсетях назвали мероприятие по выдвижению Порошенко "ментальной Москвой с блекджэком и шлюхами".