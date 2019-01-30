Генерал объяснил, почему Путин не начинает масштабную войну против Украины

30 января 2019, 23:50

Украинское государство всегда должно быть готово к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, полагает экс-замначальника Генштаба ВСУ.

Генерал полагает, что Владимир Путин не начинает масштабную войну против Украины по одной причине
Владимир Путин не начинает масштабную войну против Украины по одной причине, полагает генерал / Reuters

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко считает, что президент России Владимир Путин не начинает широкомасштабную войну против нашей станы, поскольку потери, которые могут быть, для РФ неприемлемы.

Россия ищет более приемлемые варианты решения своих подходов в отношении украинского государства, рассказал эксперт в комментарии УНИАН.

По словам собеседника агентства, наша страна должна быть все время готовой к широкомасштабной агрессии со стороны россиян.

"Если им не удастся достичь своих целей на украинских выборах (31 марта в Украине запланированы президентские выборы — Ред.) — у них есть подготовленные военные структуры, и остается военный вариант", — отметил Романенко.

Ранее Игорь Романенко говорил Главреду, что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы — сделать все, чтобы на президентских выборах победил пророссийский кандидат, а в Верховую Раду прошло как можно больше пророссийски настроенных кандидатов в депутаты.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
война Владимир Путин Игорь Романенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:50
Генерал объяснил, почему Путин не начинает масштабную войну против Украины
23:21
Расстрел супругов: СМИ узнали подробности задержания николаевского стрелка Фото Видео
22:56
"Возлюбленные — как перчатки": озвучены очень влюбчивые знаки Зодиака Видео
22:26
Нардеп раскрыл важные подробности расстрела супругов в Николаеве Фото Видео
21:58
"Изгибы поп и грудей": в Сети появилось подборка эротических снимков от украинского фотографа Фото
21:48
"Огненное погребение": Пьяные бабушка и дедушка сожгли в печи внука-младенца
21:40
"Прелесть вкусная и попа красивая": Астафьева восхитила фанатов фото с отдыха
21:00
Юлия Тимошенко рассказала, какая система здравоохранения и медстрахования нужна Украине выборы
20:42
Военный эксперт назвал главную цель мирного плана ОБСЕ по Донбассу Видео
20:20
Супруга Луценко возжелала засудить Гриценко из-за сына
19:53
"Дополнительные гири на ноги РФ": Эксперт спрогнозировал, чем обернется для России поглощение "ЛДНР"
19:31
Историк раскрыл ключевую проблему выборов в Украине Видео
19:27
В Украине появился первый район, полностью "зачищенный" от УПЦ МП
18:47
Расстрел супругов в Николаеве: СМИ назвали имя стрелка, опубликовано видео момента убийства Фото Видео
18:30
Украина на переговорах в Минске предложила новый формат обмена пленными
18:09
Рекорд побит: Зеленский и два самовыдвиженца стали официальными кандидатами в президенты Видео
17:59
Alyona Alyona выпустила новый трек после скандала с форумом Порошенко Видео
17:49
Инфраструктура является главным источником опасности на украинских дорогах – опрос реклама
17:11
"Трамваи садятся на брюхо, очереди за водой": СМИ узнали о реалиях захваченной Горловки Фото
17:10
"На голову ниже": Ракицкий сразу после перехода в Зенит "унизил" чемпионат Украины
17:03
"Врет под действием сивушных масел": Гриценко ответил на обвинения Луценко
16:56
"Способен победить коррупцию": Ахеджакова назвала своего фаворита на президентских выборах в Украине Видео
16:33
Двойное убийство в Николаеве: в полиции раскрыли подробности расстрела Фото
16:17
Без бюстгальтера в мини-платье: Леся Никитюк побывала в ресторане под водой
16:08
"Выстрел из гранатомета": СМИ узнали возможную цель покушения в Днепре
15:48
В Николаеве у здания суда расстреляли двоих человек – СМИ Фото Видео
15:44
Смертельное ДТП под Одессой: названы имена погибших полицейских, опубликованы фото Фото Видео
15:38
Боевики ДНР не дали "гражданство" одному из бывших своих лидеров
15:36
"Открыл ящик Бандеры": в РФ прокомментировали переход Ракицкого в Зенит
15:28
"Совсем юная и прекрасная": фото Ани Лорак без макияжа вызвало небывалый ажиотаж в сети
15:20
Стало известно, объявят ли в Украине эпидемию кори Видео
15:12
Оттепель затянется: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды Видео
14:42
"Даю г… 24 часа для извинений": Луценко и Гриценко устроили разборки из-за сына генпрокурора
14:38
"Гражданских − отсечь": Порошенко угодил в конфуз с военными на Киевщине - опубликовано видео Видео
14:29
Песня Джамалы вошла в топ-10 синглов Евровидения Видео
14:03
Участница нацотбора на Евровидение-2019 рассказала о работе в стриптиз-клубе Видео
13:50
Власти Венесуэлы обвинили Путина в попутке вывоза золотого запаса страны Видео
13:30
Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ Видео
13:29
Вера Брежнева покрасовалась оголенная в ванной
13:03
Лия Ахеджакова расплакалась на камеру из-за воспоминаний об Украине Видео
12:59
"Начисления – недействительны": Кабмин изменил нормы потребления газа для населения Видео
12:40
Камеры распознают автономера и лица: в Киеве готовятся рассылать "письма счастья" Видео
12:34
"Два братских народа без позитива": Кремль прокомментировал желание Порошенко наладить "холодный мир" с РФ Видео
12:29
"Повезло мужу": Ольга Фреймут показала фото в бикини
12:11
The Guardian: Российский олигарх выступал посредником между Путиным и Трампом для урегулирования конфликта на Донбассе
12:08
На Донетчине учителей угрозами и посулами денег агитируют голосовать за Порошенко: опубликовано видео Видео
11:59
"Все, окольцована": Настя Каменских тайно вышла замуж
11:48
Ледяная погода: синоптик объявила, когда в Украину вернутся холода Видео
11:37
У Порошенко обвинили Alyona Alyona во лжи
11:35
Конфузы на форуме Порошенко: перепутали год боя под Крутами и дату заявки на членство в ЕС Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять