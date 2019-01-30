Генерал объяснил, почему Путин не начинает масштабную войну против Украины

Владимир Путин не начинает масштабную войну против Украины по одной причине, полагает генерал / Reuters

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко считает, что президент России Владимир Путин не начинает широкомасштабную войну против нашей станы, поскольку потери, которые могут быть, для РФ неприемлемы.

Россия ищет более приемлемые варианты решения своих подходов в отношении украинского государства, рассказал эксперт в комментарии УНИАН.

По словам собеседника агентства, наша страна должна быть все время готовой к широкомасштабной агрессии со стороны россиян.

"Если им не удастся достичь своих целей на украинских выборах (31 марта в Украине запланированы президентские выборы — Ред.) — у них есть подготовленные военные структуры, и остается военный вариант", — отметил Романенко.

Ранее Игорь Романенко говорил Главреду, что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы — сделать все, чтобы на президентских выборах победил пророссийский кандидат, а в Верховую Раду прошло как можно больше пророссийски настроенных кандидатов в депутаты.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.