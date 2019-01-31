Скандальный скульптор-автор "Парада членов" сбежал в Хельсинки

31 января 2019, 23:45

Друзья уверяют, что студенту в Финляндии пообещали помощь.

Инсталляция "Парад членов" спровоцировала скандал / Фото: Facebook/C14

Отчисленный из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры за провокационную инсталляцию "Парад членов" студент-скульптор Спартак Хачанов после угроз в свой адрес со стороны украинских националистов уехал в столицу Финляндии Хельсинки.

"Сейчас он далеко от тех, кто угрожал ему и его друзьям по Академии. Он среди друзей и коллег в Хельсинки. Программа городов, обеспечивающих безопасность для художников, в действии. Artists at Risk и Финский комитет защиты мира нашли возможности срочной помощи", - сообщила в Facebook правозащитница Оксана Челышева.

Друзья уверяют, что со студентом-переселенцем из Донецкой области все в порядке и в Финляндии ему окажут всю необходимую помощь.

/ Фото: Facebook/Оксана Челышева

Напомним, скульптор Спартак Хачанов оказался в эпицентре скандала из-за своей инсталляции "Парад членов". Его работа вызвала негодование у преподавателей и националистов С14, которые посчитали инсталляцию надругательством над украинской армией.

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Финляндия скандал парад Хельсинки бегство скульптор члены С14
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