"Прилетели большие ОСы": под Попасной уничтожены боевики и их техника — офицер "Штирлиц"

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В районе города Золотое Луганской области (находится под Попасной) "большие ОСы" — воины операции Объединенных сил — ответным огнем нанесли серьезный урон командно-наблюдательному пункту боевиков, уничтожены три террориста.

На Луганщине "наступил шмаки-бум" технике и вооружению врага, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

По его словам, украинские бойцы открыли огонь по противнику у Золотого после того, как их в очередной раз побеспокоили.

"На этот раз к ним (боевикам — Ред.) в гости полетели большие ОСы и нанесли значительный ущерб... (командно-наблюдательному пункту — Ред.) противника…", — отметил офицер.

Напомним, в конце декабря 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию. В апреле 2014 года на Донбассе стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась ООС.