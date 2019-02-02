Вблизи Мариуполя оккупанты обстреляли ритуальный автобус с покойником

Обстрелы в зоне АТО подвергают опасности жизнь мирных жителей / http://vnews.agency

Пророссийские вооруженные формирования 2 февраля продолжили обстрел населенных пунктов вблизи линии разграничения в Донецкой области, атаковав похоронную процессию.

Как сообщает пресс-служба ООС, оккупанты подвергли смертельной опасности участников погребения.

"Так, сегодня, в 12:30, в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя) проходил похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников. При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. Лишь чудом пули не задели пассажиров", - сказано в сообщении украинская сторона СЦКК.

По прибытии на кладбище гроб с покойником и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

"Уже после этого изверги еще продолжили определенное время обстреливать кладбище", - добавили в СЦКК.

В пресс-службе ООС заявили, что боевики нарушают нормы международного права и несут смертельную угрозу для жизни и здоровья мирного украинского населения.

Напомним, на Светлодарской дуге утром пророссийские боевики обстреляли грузовой автомобиль с силами ООС, ранив большое количество украинских военнослужащих.