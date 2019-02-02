"Это руина и второй Голодомор": народный артист Рыбчинский разнес украинские реалии

Юрий Рыбчинский считает, что в Украине второй раз в истории переживает руину / glavcom.ua

Народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказал мнение, что сейчас Украина живет в состоянии руины и убежден, что такой бедности и разрухи в стране ранее никогда не было.

"То, что происходит сейчас, – это руина. Это такая же руина, которая была после смерти Богдана Хмельницкого. Это второй Голодомор, потому что я каждый день со своего балкона вижу бомжей, старых людей, которые в мусорных ящиках ищут пищу. Такого не было ни при советской власти, ни даже в тяжелые первые годы 90-х. Этого никто не учитывает, но очень многие люди умирают от голода", - заявил он в интервью изданию Гордон.

Рыбчинский дал свою оценку персонам кандидатов на предстоящие президентские выборы. Юлию Тимошенко поэт назвал грамотным и опытным политиком. Он добавил, что у лидера Батькивщины есть как отрицательные, так и положительные качества, но ее, без сомнения, можно назвать "гениальным политиком".

Читайте такжеЮрий Рыбчинский о Путине: его способы прихода к власти не снились ни Гитлеру, ни СталинуШоумена Владимира Зеленского Рыбчинский считает новым веянием в украинской политике, и он может привнести положительные изменения в жизнь украинцев, поскольку не имеет политического прошлого. Поэт убежден, что лидер Квартала 95 доказал свои выдающиеся организаторские способности и несомненный талант, у него много идей и энергии, что позволит изменить систему.

Действующего президента Петра Порошенко Рыбчинский оценивает крайне негативно, поскольку считает его "человеком с гипертрофированным аппетитом", бесконечно стремящегося к богатству. Он добавил, что глава государства образован и умен, однако это не может нивелировать его недостатки.

Напомним, по мнению известного поэта Юрия Рыбчинского, любовь к творчеству Владимира Высоцкого не означает отсутствие патриотизма.