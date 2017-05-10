Рыбчинский о будущем Украины. Человек с оружием скажет свое слово, но все закончиться хэппи-эндом.

10 мая 2017, 11:50

Рыбчинский высказал свое мнение относительно языкового вопроса и том, какой должна быть украинская национальная идея.

Юрий Рыбчинский.

Украинский поэт Юрий Рыбчинский высказал свое мнение о будущем Украины и ситуации вокруг оккупированного Крыма, и Донбасса.

Об этом драматург, народный артист рассказал в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

По его мнению, Украина не должна терять жизни за тех, кто в оккупированном Россией Крыму и Донбассе нас ненавидят и никогда не станут украинцами. Нормальная Украина должна быть от границы до границы украинской Украиной.

"Если в Крыму большинство людей, которые там жили, пошли и проголосовали, не восстали, не сказали "нет", если они не хотят жить в Украине, то для меня Крым является отрезанным. Донбасс как-то жалко терять, но если люди, которые воюют на той стороне, нас ненавидят, то насильно мил не будешь. Зачем терять жизни людей за то, что они никогда не станут украинцами! Для меня Украина там, где есть украинский язык, украинская культура, украинская песня звучит. Где живут люди, которые даже если говорят по-русски, но являются патриотами Украины. Это Россия может разбухать от территорий и считать, что ей надо быть большой, как беременной. Нормальная Украина должна быть от границы до границы украинской Украиной", — сказал артист.

Поэт также отметил, что Крым и Донбасс могут вернуться в Украину.

"Они, может, и вернутся, но, с моей точки зрения, эта раковая опухоль, как Донбасс, не нужна. Что начнется, когда вдруг Путин сунет нам Донбасс, и мы начнем составлять списки тех, кто воевал, кто преступление совершил, кто был коллаборационистом, вместо того чтобы идти в Европу и создавать нормальную жизнь. Это будут колоссальные тормоза для нас", — заявил он.

Рыбчинский также высказал свое мнение относительно языкового вопроса и том, какой должна быть украинская национальная идея.

"Рано или поздно Украина должна стать украиноязычной. Во-вторых, украинская идея — это идея мощного, сильного государства. У нас должно быть современное оружие, в том числе ядерное", — говорит он.

Поэт также считает, что Украине нужно прежде всего надо идти с самим собой.

"Надо понять, что, если мы будем оставаться такими, какие мы есть сегодня, никто с нами ни дружить, ни помогать нам не будет. А идти надо к лучшей жизни. Но нас обманули, и мы вправе вновь вернуть ядерное оружие, мы должны возродить, поставить на первое место профессию военнослужащего и стать прежде всего военной державой", — отметил артист.

Рыбчинский также верит в будущее Украины.

Отвечая на вопрос, есть ли для Украины свет в конце тоннеля, поэт сказал: "К тоннелю еще надо доехать, но я думаю, что есть. Смешно жить в Украине, одной из лучших территорий, которые предоставил Господь людям, и не верить в то, что рано или поздно будет и добро, и будет правда. Мы и сегодня уже живем в другой Украине, нежели лет 40-50 назад. Мы уже прошли многие тоннели.

Я думаю, что за право жить в независимой Украине мы будем бороться еще много раз. И к этому надо готовиться. Над Украиной ежедневно восходит солнце, и я верю в будущее Украины больше, чем в будущее России. Еще много у нас в истории скажет своих слов человек с оружием, который вернется с Донбасса, еще много чего будет впереди. Но все равно все закончится хэппи-эндом. Рано или поздно к власти в Украине придет человек, который не будет воровать, лгать, который все сделает для того, чтобы Украина стала лучшим государством в Европе".

Напомним, директор Национального института стратегических исследований, советник президента Петра Порошенко Владимир Горбулин заявил, что РФ повесила захваченную часть Донбасса, как камень, на шею Украины, и не может забрать его полностью в свой состав.

видео: 112 Украина

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Донбасс Украина Крым язык Рыбчинский национальная идея
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