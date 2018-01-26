Известный поэт ответил Вятровичу: "Любить или не любить Высоцкого — личное дело каждого"

По мнению известного поэта Юрия Рыбчинского, любовь к творчеству Владимира Высоцкого не означает отсутствие патриотизма.

Так он прокомментировал заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что Кремль использует легендарных деятелей культуры в своих целях.

"Какую опасность любовь к Высоцкому представляет для независимости нашей страны? Высоцкий – гениальный поэт. И никто не заставит меня его не любить. Но моего патриотизма это никоим образом не касается. Любовь к творчеству Высоцкого отнюдь не означает отсутствие патриотизма", — подчеркнул поэт.

По его мнению, каждый человек должен сам решать, как ему относиться к Высоцкому, пишет gordonua.com.

"Думаю, во времена Второй мировой войны многие советские люди любили Гете. Но это не имело никакого отношения к их патриотизму. А вообще, любить или не любить Высоцкого — личное дело каждого. К тому же в современном мире люди вольны сами выбирать, какой им нравится художник. Да и сам по себе патриотизм не означает, что нужно любить только свое. Человек может любить свое, но при этом восхищаться и чужим. Ну, как я могу жить без Дюма? Люди, ограничивающие себя только одной культурой, наверное, и есть антипатриоты. Воевать могут страны, правительства или армии, но не культуры. Не может греческая культура воевать с французской. Культура имеет отношение только к любви, добру и знаниям и никак не связана с ненавистью", — отметил Рыбчинский.