В Генпрокуратуре опровергли слова Луценко о завершении следствия по расстрелам на Майдане

Юрий Луценко / "Украинские новости"

Глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко - по поводу того, что закончено досудебное расследование по делу о расстрелах людей в рамках Революции Достоинства на Майдане в феврале 2014-го.

"Следствие еще не завершено", - цитирует прокурора в воскресенье, 3 февраля, "Громадське ТВ". По словам Горбатюка, решение о завершении расследования принимает прокурор по делу, а не генпрокурор.

Напомним, ранее Юрий Луценко 1 февраля в украинском телеэфире заявил о том, что досудебное расследование по делу об убийствах на Майдане во время Революции Достоинства завершено. Кроме того, он добавил, что более 160 человек являются подозреваемыми по данному делу, а полностни из них уже находятся на скамье подсудимых.