Луценко рассказал, где будут судить Савченко и Рубана

Владимир Рубан и Надежда Савченко / Еспресо.TV

Суд по делу внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана состоится в Чернигове, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дело Савченко и Рубана фактически было завершено. Мне кажется, что они оба пытались затянуть ознакомление с материалами следствия... Но в конце концов это закончилось, и сейчас они должны предстать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что этот суд состоится в Чернигове", - рассказал Луценко в эфире Прямого.

Решение суда обусловлено тем, что большинство свидетелей по этому делу либо проживают в этом городе, либо же им удобнее добираться к нему, подчеркнул генпрокурор и добавил, что в качестве места судебного процесса также рассматривался Славянск.

"Мы готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения и считаем, что есть все доказательства того, в чем обвиняем этих двух граждан", - добавил Луценко.

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Напомним, по данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

2 августа 2018 года генпрокурор сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

21 января 2019 года Рубану вручили обвинительный акт.

29 января дело Савченко и Рубана было передано в Славянский горрайонный суд Донецкой области.