Луценко рассказал, где будут судить Савченко и Рубана

2 февраля 2019, 18:20

Дело Савченко и Рубана фактически завершено, подчеркнул генпрокурор.

Савченко и РУбаин
Владимир Рубан и Надежда Савченко / Еспресо.TV

Суд по делу внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана состоится в Чернигове, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дело Савченко и Рубана фактически было завершено. Мне кажется, что они оба пытались затянуть ознакомление с материалами следствия... Но в конце концов это закончилось, и сейчас они должны предстать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что этот суд состоится в Чернигове", - рассказал Луценко в эфире Прямого.

Решение суда обусловлено тем, что большинство свидетелей по этому делу либо проживают в этом городе, либо же им удобнее добираться к нему, подчеркнул генпрокурор и добавил, что в качестве места судебного процесса также рассматривался Славянск.

"Мы готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения и считаем, что есть все доказательства того, в чем обвиняем этих двух граждан", - добавил Луценко.

Читайте такжеСавченко выдвинули кандидатом в президенты

Напомним, по данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

2 августа 2018 года генпрокурор сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

21 января 2019 года Рубану вручили обвинительный акт.

29 января дело Савченко и Рубана было передано в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд Юрий Луценко Надежда Савченко Владимир Рубан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:51
"Долги растут": СМИ рассказали о банкротстве Фонда гарантирования вкладов
18:27
Вблизи Мариуполя оккупанты обстреляли ритуальный автобус с покойником
18:20
Луценко рассказал, где будут судить Савченко и Рубана Видео
17:55
"Новый большевизм": Яценюк раскритиковал обещания кандидатов в президенты выборы
17:46
В Сеть попали пароли миллиардов пользователей
17:11
"Украина вскоре уступит": США встали на сторону Будапешта в споре с Киевом – СМИ Видео
17:10
Яценюк сказал, почему Порошенко должен освободить Украину от кума Путина
17:00
Промоутер озвучил дату следующего боя Усика: где украинец может выйти на ринг Видео
16:43
Дело беглого эк-министра Януковича: суд снял арест с недвижимости и земельных участков Видео
16:34
"Проголосовали бы за меня?": Ирина Билык озадачила фанатов вопросом о президентстве
16:24
"Машина в сугробе и смерть": на Харьковщине произошло необычное ДТП
16:20
Яценюк объяснил, почему решил не баллотироваться на выборах президента
16:06
Четыре года без Кузьмы Скрябина: хиты певца, которые стоит помнить Видео
15:58
У Епифания объяснили, почему архиереи УПЦ МП не спешат вливаться в ПЦУ Видео
15:49
ПАСЕ "кинула" Россию на деньги
15:28
Столб пламени и черного дыма: в Киеве произошел мощный пожар Фото Видео
15:19
Аваков пригрозил разогнать новый Майдан "идиотов"
15:00
"Люди в отчаянии, плачут": известный авиаперевозчик угодил в громкий скандал в Киеве
14:58
ЦИК отказалась регистрировать кандидатами в президенты еще четырех человек
14:37
Епифаний обвинил Москву в создании в Украине религиозного противостояния Видео
14:20
"Осенняя температура": синоптики дали прогноз для Киева на начало новой недели Видео
14:15
Константин Хабенский стал отцом в третий раз
14:00
"Не знают слово оккупированный?": британское издательство оконфузилось с "ничейным" Крымом
13:55
Стало известно, какую весну украинцам "предсказал" сурок Тимка Видео
13:45
В НАТО отреагировали на выход России из договора о ракетах
13:37
"На стиле": Надя Дорофеева покорила сеть ярким образом
13:27
Смертельное масштабное ДТП в Киеве: суд избрал задержанному меру пресечения Фото Видео
13:00
Выборы-2019: Центризбирком принял решение по Симоненко Видео
12:58
"Будуємо дороги!" На "убитой" трассе в Жмеринке уничтожили рекламу Гройсмана
12:56
"Жертва дурного скальпеля": Валерий Леонтьев шокировал фанатов своей внешностью
12:25
"Прилетели большие ОСы": под Попасной уничтожены боевики и их техника — офицер "Штирлиц" Видео
12:12
Порошенко задекларировал 20 млн и засобирался на интронизацию главы ПЦУ
11:55
В Минобороны раскрыли, сколько "Искандеров" РФ разместила в сотнях километров от Украины
11:45
Умер легендарный советский диктор программы "Время" и "Голубого огонька"
11:37
Ани Лорак впервые показалась на публике после развода Видео
11:23
Выход США из договора о ракетах: появилась гневная реакция Путина
10:51
Эксперт предупредил о резком похолодании в Украине Видео
10:46
Девушка дня Instagram: экс-участница "Дома-2" Инесса Шевчук Фото
10:23
Доллар и евро серьезно "похудели": назван курс валют в Украине на понедельник Видео
10:20
Ситуация в Венесуэле накаляется до предела мнение
10:18
В РФ оценили желание Трампа заключить новый ракетный договор
09:53
Генпрокурор оценил вероятность выдачи Россией Украине Виктора Януковича Видео
09:49
Луценко назвал число подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане
09:30
02.02: все, что нужно знать о февральской зеркальной дате Видео
09:26
Большой десантный корабль РФ устроил пальбу в Черном море
08:53
Россия никогда не смирится, что проиграла "холодную войну" США – эксперт
08:32
Как Медведчук бесцеремонно осадил Порошенко мнение
08:05
У захваченного РФ украинского моряка заподозрили гепатит
08:01
Диетолог назвала главные угрозы голодной диеты Видео
07:48
День всех влюбленных: что подарить на 14 февраля – оригинальное, недорогое или наоборот Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться