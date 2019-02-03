"Хотели меня первым грохнуть": Муждабаев поведал о подготовке покушения на него

АРкадий Бабченко и Айдер Муждабаев / Фейсбук А.Муждабаева

Подозреваемые в деле о подготовке покушения на Аркадия Бабченко интересовались каналом ATR, заявил журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, он узнал о том, что мог стать первой жертвой киллеров, еще до подготовки покушения на Бабченко.

"По мнению Бабченко, он был не первой целью. Он даже сказал, что они скорее хотели меня первым грохнуть", - подчеркнул Муждабаев в интервью на Прямом.

Он добавил, что кроме убийства Бабченко якобы велась подготовка убийства других людей.

"Что касается дела Аркадия, там были конкретные вещи. Они еще хотели убить людей. Как минимум еще одного человека 26 мая они хотели убить не в Украине, а другой стране. Тоже из русских эмигрантов", - резюмировал Муждабаев.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.