"Государственный терроризм": Бабченко назвал заказчика покушения на него

Аркадий Бабченко / Скрин с видео

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал подробности подготовки покушения на него, которое было организовано осужденным Борисом Германом.

"ФСБ делает запросы на меня во все государственные структуры, собирает информацию и передает ее Пивоварнику. Тот передает ее Герману в ориентировании на меня. Под убийство запускается отвлекающий слух о "терактах ИГИЛ" в Киеве. На эту же дату планируется убийство еще одного человека, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. Исполнитель также подбирается в Украине. Это им важно - чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ исходил не от Германа. Значит, в Украине есть как минимум еще один центр организации терактов", - пишет Бабченко в Facebook.

Журналист отмечает, что теракты в Украине готовились как минимум за 11 месяцев до первого покушения.

"Через своих людей в силовых структурах спецслужбы России имеют возможность организовывать как минимум проезды без осмотра автомобилей по Киеву, а, возможно, и привозить сюда каких-то своих "олигархов". Поняв, что операция провалилась, и лишняя информация идет следствию, была попытка оказания давления, а, возможно, и физического устранения свидетеля в Киеве", - пояснил он.

По словам Бабченко, "вероятно, следы заказа террористических актов ведут к повару Путина Евгению Пригожину. Его структуры работают в тесном взаимодействии со спецслужбами России. Скорее всего, и координируются именно оттуда. Это дает основание говорить о государственном терроризме".

Он также сообщил, что спецслужбы РФ имеют доступ к его мессенджеру

"После провала терактов началась масштабная, массовая интернет-атака на украинских и проукраинских блоггеров. Были забанены аккаунты десятков людей с общей аудиторией за миллион читателей. Это беспрецедентная акция, такого не было еще ни разу. Эти следы также ведут к пригожинским структурам", - утверждает Бабченко.

Журналист добавил, что РФ готовила массовые теракты по всей Украине с применением ПЗРК, противотанковых комплексов, гранатометов, с созданием пророссийских партий, с забросом террористических группировок из России.

"Сколько этих группировок, я не знаю. Герман говорит о нескольких, Пивоварник называет как минимум три, как минимум один должен был встретиться со свидетелем в Киеве, как минимум один следил за журналистом в Киеве, как минимум один организовывал убийство в Вильнюсе. Это без учета группы Стельмашенко, что прошла обучение в Ростове и переброшена в Украину, которая была задержана в рамках дела Бориса Германа. Частично их план реализован в Одессе. Ничего еще не закончилось. Они будут продолжать", - резюмировал Бабченко.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства. После нескольких месяцев, Бабченко внезапно был обнаружен в одном из немецких аэропортов. Также стало известно, что Следственный комитет РФ до сих пор не закрыл дело по поводу его убийства.