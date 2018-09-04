Бабченко назвал следующую цель России

Беларусь будет следующей целью России, считает Аркадий Бабченко / Reuters

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что Беларусь будет следующей целью РФ, де-факто поглощение белорусского государства российским уже состоялось.

Россия может поглотить страну без войны, рассказал Бабченко в эфире "Радио НВ".

"Мне кажется, что Беларусь будет следующей, потому что это одна из самых очевидных целей. Де-факто, на мой взгляд, поглощение Беларуси Россией уже состоялось", — отметил собеседник.

Бабченко добавил, что сейчас идут учения РФ на Дальнем Востоке с Китаем ("Восток-18" — Ред.), предыдущими были маневры "Запад-2017" на территории Беларуси, и это свидетельствует о том, что о государственном суверенитете белорусского государства уже можно говорить все меньше и меньше.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждал, что российский президент Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.