Центральные каналы РФ не выдавили из себя название кафе, в котором подорвали Захарченко — журналист

Российские центральные каналы не выдавили из себя названия кафе, в котором подорвали Александра Захарченко, сообщил журналист / dan-news.info

Российский журналист Аркадий Бабченко сообщил, что в РФ большинство центральных каналов не выдавили из себя название кафе, в котором подорвали главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко — "Сепар".

По версии российского "зомбоящика", лидер боевиков погиб в безымянном ресторане в центре Донецка, написал Бабченко на своей странице в Facebook.

"Ну что ж вы так, ребятушки. Это ж международный терроризм. Это ж трагедия, о которой потомки будут слагать поэмы… Это ж подлое убийство. Это ж не останутся безнаказанными. Как вы детям в школе будете рассказывать правду про жертв фашизма? На какой пустой плакат захарчата будущего будут приносить торжественную клятву?", — потроллил он росСМИ.

Российские центральные каналы не выдавили из себя названия кафе, в котором подорвали Александра Захарченко, сообщил журналист / Скриншот с facebook.com/babchenkoa

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, его похоронили в городе на кладбище "Донецкое море".

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.