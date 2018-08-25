Россия, Китай и Монголия запланировали учения с симуляцией ядерного удара

25 августа 2018, 23:09

В совместных учениях примут участие тысячи солдат и сотни единиц техники.

Российская армия будет действовать вместе с монгольской и китайской
Российская армия будет действовать вместе с монгольской и китайской / russianarmya.ru

Россия запланировала новые военные учения "Восток-18", в которых примут участие китайские военные; кроме них, в учениях впервые со времен СССР примет участие и Монголия. Об этом сообщает "Голос Америки".

Для участия в учениях "Восток-18", Китай отправит в Россию 30 самолетов и 3200 военнослужащих. Среди прочего учения будут включать себя симуляцию ядерного удара.

Последним пунктом в Пентагоне серьезно обеспокоены.

"Мы призываем Россию предпринять шаги для того, чтобы предоставить информацию относительно этих учений и операций в Европе, четко объяснить намерения и минимизировать риски возникновения недоразумения", - отметил представитель Пентагона Эрик Пагон.

Учения "Восток" проводятся уже 20 лет - и каждый раз Россия отрабатывает на них стратегию "эскалация ради деэскалации", которая включает в себя использование новых маломощных российских тактических ядерных боеприпасов, которыми может вести огонь полевая артиллерия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось яркое видео масштабных учений морпехов Украины и США.

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Россия Восток Китай военные учения ядерный удар Монголия
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