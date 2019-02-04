В Крыму будут учить школьников собирать автоматы

В Севастополе создали Юнармию для обучения детей военному делу / kommersant.ru

На базе городского Дома офицеров в аннексированном Севастополе в Крыму создан дом Юнармии, где школьников будут учить обращению с оружием.

Как сообщает Крым.Реалии, в Минобороны России назвали новую организацию" военно-патриотическим центром".

"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения Юнармия под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что школьники будут принимать участие "в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке".

Отмечается, что на базе Юнармии будут проводится занятия с детьми по радиационной, химической и биологической защите. Школьникам будут прививать навыки быстрой экипировке в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

Напомним, британское издательство Usborne Publishing в детском географическом атласе назвало Крым территорией, "оспариваемой Украиной и Россией".