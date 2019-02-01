"Будь проклята, весна 2014!": в Крыму выразили протест против аннексии

В Крыму начали осознавать последствия аннексии / Reuters

На рекламном стенде в окружении коммунистических газет в аннексированном Россией Крыму появилась надпись анонимного автора с протестом против незаконных действий Кремля на полуострове в 2014 году.

"Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года", - сообщает о дате увиденного пользователь Wasily Crimea в Twitter.

На импровизированном плакате от руки написано отчаянное послание местного жителя, который проклинает весну 2014, принесшую на полуостров упадок.

"Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь проклята, весна 2014 года!" – сказано в тексте сообщения.

/ Фото: Twitter/Wasily Crimea

/ Фото: Twitter/Wasily Crimea

Как ранее сообщалось, в Крыму массово закрываются магазины российской продовольственной сети "Ассорти-Продукт", которая является единственной подобного рода компанией, пришедшей на полуостров после аннексии.