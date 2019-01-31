В Крыму закрывается единственная российская сеть супермаркетов

Магазины в Крыму переживают не лучшие времена / Фото: Радио Свобода

В Крыму массово закрываются магазины российской продовольственной сети "Ассорти-Продукт", которая является единственной подобного рода компанией, пришедшей на полуостров после аннексии.

Руководитель сети Виталий Воронин в комментарии РИА-Новости заявил, что "Ассорти-Продукт" открыла в Крыму девять магазинов, однако сейчас функционируют всего три.

По словам предпринимателя, сохранить удалось наиболее крупные торговые точки в Симферополе, Бахчисарае и Севастополе. Причина массового закрытия – необходимость платить 10% от оборота за аренду помещения.

Воронин констатировал, что расходы в Крыму у торговых сетей почти московские, однако доходам до столичных очень далеко.

Председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства "Союз предпринимателей Севастополя" Марат Тюнин утверждает, что тяжело приходится не только крупным супермаркетам, но и мелким магазинчикам.

Читайте такжеМесть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет Курилы"В принципе, мелких магазинов достаточно много в Севастополе. Думаю, что уход "Ассорти-Продукта" сильно не ударил бы по севастопольцам в части нехватки продуктов. Но дело в том, что каждый день эти мелкие магазины закрываются – те, которые арендовали объекты у правительства Севастополя. Цены растут до космических пределов, ценообразование непонятное, предприниматели задают вопросы. Правительство не комментирует никакими документами, на каком основании повышается аренда, к чему это привязано. У людей позабирали павильоны, которые 20 лет работали и никому не мешали", - заявил он.

По словам Тюнина, обещанного удешевления продуктов после открытия грузового движения по Керченскому мосту так и не произошло, а доходы населения не возросли, поэтому покупательская способность на полуострове довольно низкая.

Как ранее сообщалось, в аннексированном Россией Крыму, в частности, в Симферополе, люди живут, " как в гетто, как свиньи в заср*нном хлеву", написал крымский журналист Александр Дремлюгин.