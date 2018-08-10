Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе

Захваченный российскими оккупантами столичный город Крыма Симферополь скоро из города достопримечательностей Крыма превратится в "город мусорных свалок" - оккупационные власти кормят горожан "завтраками", а сами устроили в городе мусорный коллапс.

Соответствующие фотографии эпических мусорных завалов чуть ли не в центре города опубликованы блоггером RoksolanaToday&Крым‏ в своем Twitter.

Симферопольцы адски возмущены "мусорным коллапсом", который образовался из-за неумения, или нежелания коммунальных служб города выполнять свои прямые и довольно простые обязанности.

По информации пользователей, мусор "не вывозят уже с воскресенья" (какого именно воскресенья - не уточняют), а по улицам раздается "зловонный аромат".

"Вы че обалдели?! Ул. Мате Залки! Вы серьезно?! С воскресенья мусор не вывозят..... воняет дохлятиной аж до автовокзала!", – жалуются крымчане.

Читайте также«Возвращение к естественному состоянию»: у Порошенко оценили последствия засухи в КрымуЖители оккупированного города жалуются, что сложившаяся ситуация может привести к эпидемии - что на фоне очень низкого качестве медобслуживания (еще один результат оккупации) окажется для города тяжелым испытанием. Попутно горожане офигевают с того, куда же деваются те деньги, которые они платят коммунхозу, и почему указанный коммунхоз просто "забил" на свои обязанности.

Напомним, в самый разгар лета города оккупированного Россией Крыма продолжают пустовать, хотя до оккупации они были заполнены отдыхающими. В Сети появились фото пустого вокзала Ялты.