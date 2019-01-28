"Все глубже тонем в г*вне": журналист рассказал, как живется в аннексированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму, в частности, в Симферополе, люди живут, " как в гетто, как свиньи в заср*нном хлеву", написал крымский журналист Александр Дремлюгин.

У себя в Facebook он подвел краткие итоги пятилетней оккупации полуострова.

"Скоро пятая годовщина "русской весны" в Крыму. Не знаю, у кого как, но в моем районе (Ж/Д вокзал) ничего толком не изменилось. Даже хуже стало: дырявые дороги и разбитые тротуары разрушились еще больше. Везде мусор и грязь. Ночью темно, как в ж*пе, потому что не горят фонари. Машин теперь больше, поэтому их паркуют на клумбах, лужайках и детских площадках. И такая х*рня почти везде в городе, который превратился в большую помойную яму. А мы живем, как в гетто, как свиньи в заср*нном хлеву. Ура!" — пожаловался Дремлюгин.

Читайте такжеМесть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет КурилыПо его словам, "у нас дорогу делают два года, а потом она за месяц разваливается… Пятый год не могут найти деньги на приют для бездомных, но зато строят самый дорогой в стране кукольный театр за миллиард рублей".

В комментариях к посту другие местные жители поделились своими фото, которые подтверждают слова журналиста.

Позднее Дремлюгин в интервью "Свободной прессе" добавил, что при украинской власти ситуация в Крыму была на порядок лучше.

"Людей раздражает не мост, а пустые и лживые обещания властей и несправедливость, которую они сеют и взращивают. Людей раздражает, что государство с них все больше и больше требует и все меньше и меньше что-то дает взамен… Это путь к катастрофе", – рассказал журналист.

facebook.com/dremlugin

Ранее появились фото свалок в оккупированном Симферополе. Симферопольцы были адски возмущены "мусорным коллапсом", который образовался из-за неумения, или нежелания коммунальных служб города выполнять свои прямые и довольно простые обязанности.

Напомним, с Крымским мостом случилось очередное ЧП. Рабочие пытаются устранить последствия с помощью специальной техники.

Как сообщалось, в аннексированном Крыму щедро "ливанули" краски на памятник "зеленым человечкам", опубликовано фото. "Вандал" якобы был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.