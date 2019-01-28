"Всегда позорьтесь до конца": с Крымским мостом случилось очередное ЧП

28 января 2019, 11:51

Рабочие пытаются устранить последствия с помощью специальной техники.

  • ЧП с Крымским мостом Керчь.ФМ
  • ЧП с Крымским мостом Керчь.ФМ
  • ЧП с Крымским мостом Керчь.ФМ
  • ЧП с Крымским мостом Керчь.ФМ

Очередная неприятность случилась с Крымским мостом: на автомобильных подъездах к нему обвалились искусственно созданные насыпи.

Причем такие ситуации зафиксированы сразу со стороны и Керчи, и Тамани, пишет местный сайт Керчь.ФМ.

Читайте также"П*зданулся целый пролет. Как поднимать – х*й знает": появилось видео нового ЧП на Крымском мосту"В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит", — отмечается в сообщении.

ЧП объяснили сильными снегопадами, отметив, что рабочие "пытаются устранить последствия непогоды", убирая землю с помощью специальной техники.

В комментариях люди пишут: "Бандеровцы диверсию устроили, на подходах следует еще тщательнее досматривать всех, кто приближается", "Еще в 17-ом дедушка Ленин заложил диверсию в эту страну".

Также люди отмечают: "Погода у них виновата... Давно не помню такой мягкой зимы, как в этом году", "Шура, пилите насыпи, они золотые", "При неудачах не сдавайтесь, всегда позорьтесь до конца" и т.п.

Ранее СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Напомним, военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста. Крымский мост власти РФ задумывали не для того, чтобы решить проблемы полуострова, полагает аналитик.

Как сообщалось, инженер сказал, из-за чего разрушится Крымский мост. Керченский мост проседает, отметил эксперт.

Кроме того, у Крымского моста возникли серьезные проблемы на 43 млн долларов. Также в железнодорожном тоннеле случился непредвиденный сдвиг породы.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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