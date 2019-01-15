Военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста

Первые лица РФ намекали, что с Крымским мостом не все в порядке, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Постоянные истерики первых лиц Российской Федерации об "украинских диверсантах", мечтающих взорвать построенный РФ мост через Керченский пролив в оккупированный Крым — толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке.

Керченский мост задумывался властями России не для решения проблем логистического обеспечения Крыма, рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин в интервью Фактам.

По словам собеседника, с рациональной точки зрения, в принципе, Украине выгодно, чтобы Крымский мост прослужил до полного вывода 40-тысячной российской группировки с полуострова.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Я изначально говорил, что Крымский мост — это чисто пиар-проект для рейтинга Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) и дерибан российского бюджета для его подельников из кооператива "Озеро"…", — сказал аналитик.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.