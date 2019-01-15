Военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста

Крымский мост власти РФ задумывали не для того, чтобы решить проблемы полуострова, полагает аналитик.
Постоянные истерики первых лиц Российской Федерации об "украинских диверсантах", мечтающих взорвать построенный РФ мост через Керченский пролив в оккупированный Крым — толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке.
Керченский мост задумывался властями России не для решения проблем логистического обеспечения Крыма, рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин в интервью Фактам.
По словам собеседника, с рациональной точки зрения, в принципе, Украине выгодно, чтобы Крымский мост прослужил до полного вывода 40-тысячной российской группировки с полуострова.
Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Я изначально говорил, что Крымский мост — это чисто пиар-проект для рейтинга Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) и дерибан российского бюджета для его подельников из кооператива "Озеро"…", — сказал аналитик.
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.
СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.
Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.