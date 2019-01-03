У Крымского моста возникли серьезные проблемы на 43 млн долларов

У Крымского моста новые проблемы / mtot.gov.ua

Оккупантам снова пришлось отложить введение в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Всему виной ошибки проектировщиков Крымского моста, на исправление которых понадобиться почти 3 миллиарда рублей (более 43 млн долларов по нынешнему курсу).

Об этом свидетельствует распоряжение правительства России от 27.12.2018 № 2957-р, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Читайте такжеНазвано условие мгновенного исчезновения Крымского моста"Оказалось, что существующие грунты нельзя использовать для устройства насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства установлено, что фактические свойства почв существенно отличаются от тех, что были использованы во время проектирования", – пояснили в ведомстве.

Также, по их данным, в железнодорожном тоннеле случился непредвиденный сдвиг породы: "Именно с этим связаны задержки выполнения всех строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию участка железнодорожного моста через Керченский пролив".

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Как сообщалось, в Украине предложили переименовать Крымский мост. Возвращение Крыма и части Донбасса под контроль Киева затянется лет на десять точно, полагает эксперт.