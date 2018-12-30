В Украине предложили переименовать Крымский мост

Властям Украины лучше переименовать Крымский мост в Мост Независимости, сказал политолог / Скриншот видео с youtube.com

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что после возвращения Крыма Украине построенный Россией мост через Керченский пролив на полуостров (Крымский мост или Керченский мост) должен остаться на своем месте.

Украинским властям лучше переименовать Керченский мост в Мост Независимости, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник подчеркнул, что освобождение части Донбасса и возвращение Крыма — разные вещи, процессы будут происходить разными путями, и это затянется лет на десять точно.

"Сначала — Донбасс, потом — Крым…", — отметил он.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Керченский мост должен остаться на своем месте. Ведь нам нужен будет контакт с Кавказом, который станет одним из мощнейших бастионов в борьбе против Москвы. А переименовать нам его лучше в Мост Независимости", — добавил социолог.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.