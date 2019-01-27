По Керченскому мосту в Крым хотят запустить двухэтажный поезд

Поезд в два этажа могут запустить из Москвы в аннексированный Крым по открытому в прошлом году Керченскому мосту.

Как сообщили в пресс-службе Крымской жлезной дороги, в составе из 14 двухэтажных купейных вагонов возможно размещение до 882 пассажиров. В двухэтажном купейном вагоне - 64 места, в спальном двухэтажном вагоне - 30 мест, штабном вагоне - 50 мест.

Читайте такжеНа админгранице с Крымом перестали пропускать автоНапомним, в настоящее время продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему. Ориентировочно, ввод состоится не ранше конца 2019 года.

После открытия движения по железнодорожной части моста, оккупированныый полуостров будет связан пассажирским сообщением с Москвой, Петербургом, Мурманском, Кисловодском и Екатеринбургом.

Когда начнет курсировать двухэтажный поезд, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила меморандум по инциденту в Керченском проливе