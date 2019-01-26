Оккупанты подготовили свой "меморандум" по инциденту в Керченском проливе

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве аннексированного Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил о подготовке "правового меморандума" по инциденту с кораблями ВМС ВСУ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Это взгляд юристов на произошедшие события. С юридической точки зрения это можно однозначно квалифицировать как провокацию со стороны Украины", - приводит агентство слова Молохова.

По его словам, "документ" будет представлен в ближайшее время.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.