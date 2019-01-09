Инженер сказал, из-за чего разрушится Крымский мост

Крымский мост разрушится из-за проседания, полагает инженер / Скриншот видео с youtube.com

Построенный Российской Федерацией мост через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) в захваченный Крым разрушится из-за проседания.

С проседанием Крымского моста уже ничего нельзя сделать, рассказал инженер и мостостроитель Георгий Росновский в комментарии Обозревателю.

По его словам, для строительства Керченского моста РФ выбрала самое неудачное место по геологическим и сейсмическим условиям.

"Это (проседание — Ред.) приведет к разрушению моста, он может и сильнее проседать, и перекашиваться в разные стороны, а потом весной пойдет ледоход, который может влиять на опоры", — отметил собеседник.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.