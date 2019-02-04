"Тут ямы – пи**ец": в Сети показали жуткое состояние трассы Одесса – Киев

ДТП на Одесской трассе / Факты

Аварийное состояние трассы Одесса – Киев спровоцировало несколько серьезных ДТП.

На видео, опубликованном пользователем Константином Бушко в Facebook видно, что в результате ДТП пострадали как легковые, так и грузовые авто. При этом сама дорога буквально усеяна ямами и выбоинами.

Отметим, что дорожники установили перед аварийным участком знак ограничения скорости в 50 км/час.

Как рассказали пользователи в комментариях под видео, судя по всему ДТП произошли на участке дороги возле села Новогригорьевка Одесской области.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Осторожно мат!!! Украина 2019 год. Трасса Одесса-Киев. Без комментариев. Опубліковано Константином Бушком Пʼятниця, 1 лютого 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом положенный в мокрую погоду асфальт продержался 55 дней.