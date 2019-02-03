"Бабло можно и в снег тырить": под Киевом положенный в мокрую погоду асфальт продержался 55 дней

В Киевской области на автодороге между Малой Александровкой и Чубинским образовались новые ямы, несмотря на то, что трассу ремонтировали меньше двух месяцев назад.

"Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" - покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", - говорится в комментарии под фото.

Как напоминает Киев Оперативный, эту дорогу недавно ремонтировали в мокрую погоду и публикует фото ремонтных работ и того, что стало с асфальтом.

Отметим, что сообщение вызвало острую реакцию в Сети:

"Бабло можно и в снег и в дождь тырить", "Вся країна така! Через неділю - знову, наступне потепління змиє весь асфальт!", "Ну то конец года бабло списали. Теперь в новом с бюджета уже пойдет на ремонт)", "Гарантия 60 дней, нечего ныть", - пишут пользователи в комментариях под фото.

Напомним, ранее в Киеве представителей компании Киевавтодора застали за укладыванием асфальта прямо в лужи.