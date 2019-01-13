Асфальт в лужи: в Киеве коммунальщики озадачили странным ремонтом дорог

В Киеве асфальт украдывали прямо в лужи / news.liga.net

В Киеве представителей компании Киевавтодора застали за укладыванием асфальта прямо в лужи.

Скандальный "ямочный ремонт" был зафиксирован на улице Николая Пимоненко.

"На улице Николая Пимоненко, 4, асфальт кладут прямо в лужи. Видео выкладываем на всякий случай, если весной кто-то будет удивляться "куда делся асфальт", — говорится в сообщении в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Напомним, ранее в Киеве в снегопад решили уложить асфальт.