"По *бальнику б лопатой": в Киеве в снегопад решили уложить асфальт

Укладка асфальта в снег / YouTube

В Киеве 14 ноября выпал первый снег и спровоцировал 10-бальные пробки. Именно в такую погоду коммунальщики и решили уложить асфальт на Оболони.

"Что же надо делать, когда падает снег? Конечно, класть асфальт на Луговой возле новой АЗС", – написал в Facebook Киев Оперативный, выложив соответствующее видео.

Пользователи соцсетей отреагировали на новость однозначно – негативом.

Читайте такжеПервый снег: стало известно, когда в Киеве могут утихнуть осадки"Мы уже в Европе или нужно еще потерпеть?" – с сарказмом поинтересовался Андрей Крындушкин. А Николай Шатило пишет: "Работяги ни в чем не виноваты. Бл#дь, взять ту лопату да по #бальнику тому, кто распорядился это делать, догану и на#уй с кресла!! Потом начнут думать, а не пилить бюджет в конце года! Нет слов, одни слюни!!!"

"Пишу с 2099 – можете узбагоиться. Зима также приходит резко из за угла. Все также асфальт высыпают во время осадков. Даже в нашей колонии на Марсе мы научили марсиан накладывать асфальт во время марсианских бурь", – написал в комментариях Буряк Иван.

"Почему бы и нет?? Креативное мышление в сложных погодных условиях еще никто не отменял", – с иронией отметила Ксения Ляхова. "Главное, чтобы разметку не забыли нанести", – вторит ей Коля Викторович.

А пользователь Veronica Pav пожаловалась: "А у нас в доме начался капитальный ремонт крыши!"

Ранее в Сети жестко отреагировали на снежный коллапс в Киеве. В столице полно "оленей", отметила местная жительница.