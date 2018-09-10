"А где такая ж*па?": украинец выложил видео огромного провала на месте только что отремонтированной дороги

Скорее всего, причиной обвала послужил ночной дождик.
По улице Нечуй-Левицкого возле проспекта Химиков в Черкассах обвалилась дорога.
Еще вчера вечером, отмечают пользователи, дорога в этом месте была, а сегодня с утра, после ночного дождика – зияет темный провал. При этом отмечается, что обвалился кусок дороги, который как раз недавно ремонтировался.
Видео жуткой ямы опубликовал у себя в Facebook депутат местного горсовета Александр Радуцкий.
"Это последствия асфальтирование без обустройства ливневой канализации. "Хозяйственники", мля", – отметил в комментариях Александр Згиблов.
Также люди пишут: "Ого... а где такая жопа?", "Где такой кратер?", "Жесть" и т.п.
Ранее эксперт рассказал, как в Украине крадут на ремонте дорог. В частности, отмечается, что асфальт и особенно щебень кладут более тонким слоем, чем положено, работают в дождь, чтобы уложиться в сроки и не платить рабочим за простой.
Напомним, в "Укравтодоре" назвали стоимость ремонт всех украинских дорог. Александр Кава назвал ямочный ремонт дорог вынужденной мерой.