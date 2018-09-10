Дешевые материалы и нарушение технологий: эксперт рассказал, как в Украине крадут на ремонте дорог

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В Украине при ремонте дорог часто используются более дешевые, а значит — менее качественные материалы, а также нарушается технология работ.

"Асфальт и особенно щебень кладут более тонким слоем, чем положено, работают в дождь, чтобы уложиться в сроки и не платить рабочим за простой", - говорит транспортный эксперт Влад Шляховый.

Он рассказал, что также можно "сэкономить", сузив дорогу на 5—10 см, что допускает ГОСТ, завысить объемы завезенных материалов и расстояние, с которого его везли, пишет "Сегодня".

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, при дорожном строительстве расхищается до 10% выделенных средств. Если речь идет конкретно о капремонте, в среднем получается около 1 млн грн на каждом километре.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" назвали стоимость ремонт всех украинских дорог.