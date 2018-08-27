Омелян рассказал, в какие деньги "влетает" ремонт дорог в Украине

Иллюстративное фото / "Автоцентр"

Работы по среднему или капитальному ремонту дороги в Украине составляет около 10 млрд гривен за километр.

Соответствующие данные в интервью проекту BIG MONEY озвучил глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

"Количество отремонтированных километров в этом году - 4 тысячи. Это огромное количество. В Украине средний или капитальный ремонт дороги стоит примерно 10 млн грн за километр. Это рекордно низкая сумма, по сравнению с любыми соседними государствами", − сказал чиновник.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Омеляна, среди стран, входящих в Европейский Союз, дешевле всего обходится километр построенной/отмермонтированной дороги в Болгарии - 3 млн евро и в Польше – 5-7 млн евро.

Кроме того, по словам Омеляна, отметил, что такая экономия средств достигается исключительно за счет гораздо более дешевых рабочей силы и сырья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Укравтодоре" назвали стоимость ремонт всех украинских дорог.