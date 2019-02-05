"Под российское ярмо": Порошенко проник в суть планов Путина по Украине

Владимир Путин и Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко в публичном выступлении на телевидении рассказал о том, какие есть планы у Владимира Путина по Украине.

Как полагает гарант Конституции, Путин желает вернуть "под российское ярмо" не только Крым и Донбасс, но и всю Украину.

"Абсолютное большинство кандидатов [на выборах президента Украины − "Главред"] декларируют, что знают, где мир. Здесь за углом, если встать на колени и попросить — там сидит мир. Хочу вас разочаровать — там за углом стоит Путин и ждет вас", — высказался он.

Кроме того, Порошенко полагает, что президент РФ ненавидит и стремиться уничтожить недавно созданную Православную церковь Украины. Президент Украины утверждает, что ликвидация ПЦУ необходима Путину для того − "чтобы решать, куда идти украинскому государству и украинскому народу".

Напомним, ранее аналитик рассказал о ближайших планах Путина по Украине, а эксперт раскрыл планы хозяина Кремля по Донбассу.