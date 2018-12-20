Эксперт раскрыл планы Путина по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин / zn.ua

Россия не собирается повторять на Донбассе абхазский или южноосетинский сценарий, то есть признавать "ЛДНР", чтобы затем установить с ними дипломатические отношения, разместить там военные базы, то есть рассматривать эти территории не как часть Украины.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам внешней политики и урегулирования конфликтов центра Democracy House Евгения Ярошенко в интервью "Апострофу".

"Донбасс прежде всего рассматривается как инструмент давления на Украину, если он будет реинтегрирован на условиях Кремля. Чтобы можно было через подконтрольные сепаратистам территории ограничивать свободу Украины во внутренней и внешней политике", - говорит Ярошенко.

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не намерена признавать "республик", эксперт предположил, что Кремль заинтересован в возвращении неподконтрольных Киеву территорий в состав Украины.

"Россия в очередной раз подтвердила, что заинтересована в том, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины, и можно было бы через свои марионетки попытаться повернуть Украину в сторону России или хотя бы затормозить ее дальнейшее продвижение в сторону западных структур. Во-вторых, Россия до сих пор рассматривает ситуацию на Донбассе как внутренний конфликт. И признание "республик" означало бы, что разговоры о "гражданской войне" в Украине стали бы неактуальными, потеряли бы почву", - считает он.

По мнению Ярошенко, до выборов в Украине Россия будет использовать широкий арсенал невоенных методов воздействия на Киев: "Информационные войны, чтобы дискредитировать или наоборот повысить тех или иных кандидатов или политические силы. Это также может быть давление в виде эмбарго на важные продукты экспорта из Украины, чтобы повлиять на жителей Приазовья и Донбасса, которые из-за войны несут убытки. Нельзя также исключать кибератаки".

Накануне Лавров заявил, что Россия, признав "ЛДНР", потеряет отношения с Украиной, которая "останется в руках нацистского режима".