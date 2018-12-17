Признание "Л/ДНР": Лавров пообещал, что Россия "не отдаст Украину нацистам"

Лавров пообещал, что Россия "не отдаст Украину нацистам" / фото: EPA/UPG

Россия не собирается признавать независимость террористических "республик" "ДНР" и "ЛНР", оправдывая себя тем, что из-за этого шага она может потерять всю Украину.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью Комсомольской правде. Он отметил при этом, что украинский режим "имеет все черты неонацистского и неонацистского".

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?" – сказал он.

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"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Мы имеем отношения с украинским государством. Он для нас гораздо важнее, чем тот режим, что оказался у власти. <...> Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы готовит "провокацию" против России в конце декабря. В случае "провокации" он пообещал незамедлительный жесткий ответ.

Накануне Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, Саммит Евросоюза принял решение по Азовскому конфликту. Обсуждение вопроса об Азове заняло у европейских лидеров почти час.

Ранее ЕС продлил санкции против России еще на полгода. Решение было принято единогласно.

Как известно, Европейский парламент призвал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против России за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

Напомним, 25 ноября пограничники из ФСБ РФ обстреляли и захватили в Керченском проливе три корабля ВМС Украины.

Все моряки оказались в плену, а трое из них получили ранения различной степени тяжести. Сейчас все военнослужащие находятся в российских следственных изоляторах.

В ответ США пригрозили усилением антироссийских санкций. Спецпредставитель Госдеп Курт Волкер пригрозил отключением РФ от международной платежной системы SWIFT.

Из-за атаки россиян на украинцев президент США Дональд Трамп отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине в рамках саммита "Большой двадцатки".