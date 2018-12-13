ЕС готов к новым мерам: Саммит Евросоюза принял решение по Азовскому конфликту

Туск рассказал о решении ЕС по Азовскому конфликту / Открытые источники

Почти час понадобился европейским лидерам, чтобы определиться с официальной позицией ЕС по Керченскому кризису на Азове. И их решение вряд ли понравится России.

Лидеры стран-членов Евросоюза отдельным решением потребовали от РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков, заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает Европейская правда.

Читайте такжеПерекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры""Европейский совет требует безотлагательно отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть (захваченные) корабли и обеспечить свободный проход всех кораблей в Керченском проливе", – заявил Туск.

Полный текст решения Евросовета пока что не обнародован. Однако источники утверждают, что документ предусматривает возможность введения новых механизмов воздействия на РФ.

Эту информацию подтвердил и брюссельский журналист Рикард Джозвяк: "Евросоюз готов к принятию новых мер, включающих усиление поддержки пораженных конфликтом регионов Украины".

Ранее ЕС продлил санкции против России еще на полгода. Решение было принято единогласно.

Как известно, Европейский парламент призвал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против России за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

Напомним, 25 ноября пограничники из ФСБ РФ обстреляли и захватили в Керченском проливе три корабля ВМС Украины.

Все моряки оказались в плену, а трое из них получили ранения различной степени тяжести. Сейчас все военнослужащие находятся в российских следственных изоляторах.

В ответ США пригрозили усилением антироссийских санкций. Спецпредставитель Госдеп Курт Волкер пригрозил отключением РФ от международной платежной системы SWIFT.

Из-за атаки россиян на украинцев президент США Дональд Трамп отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине в рамках саммита "Большой двадцатки".